Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T22:04+0300
https://ria.ru/20200227/1565300636.html
В Швеции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564396104_0:196:2598:1657_1036x0_80_0_0_61f5a6e6b9b8e20132b6367b35037f2f.jpg
РИА Новости

В Швеции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

22:04 27.02.2020
823
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
СТОКГОЛЬМ, 27 фев - РИА Новости. Еще пять случаев заражения новым коронавирусом подтвердили в четверг в трех регионах Швеции, сообщает шведское агентство здравоохранения.
"Еще пять человек в Швеции оказались заражены вирусом COVID-19. Речь идет о трех пациентах в регионе Вестра-Гёталанд, одном пациенте в Упсале и еще одном в Стокгольме", - говорится в сообщении организации.
Как отмечается, трое человек, заразившихся в Вестра-Гёталанде контактировали с мужчиной, диагноз которого подтвердился накануне. Врачи установили, что он заразился во время поездки на север Италии и с момента возвращения в Швецию контактировал примерно с 40 людьми. Пациент в Уппсале заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме - в Иране.
Всего в Швеции на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
302501
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаШвецияВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске в Париже
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии зарегистрировали пятый случай коронавируса
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Машины скорой помощи в Греции
Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Коронавирус у госпитализированных в Черновцах не нашли
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире
Женщина в маске в центре Милана
Страны ЕС констатировали серьезное влияние коронавируса на туризм
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Сотрудники лаборатории
В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Татарские блогеры посетили госпитализированных с Diamond Princess
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния