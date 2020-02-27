В Швеции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 27 фев - РИА Новости. Еще пять случаев заражения новым Еще пять случаев заражения новым коронавирусом подтвердили в четверг в трех регионах Швеции , сообщает шведское агентство здравоохранения.

"Еще пять человек в Швеции оказались заражены вирусом COVID-19. Речь идет о трех пациентах в регионе Вестра-Гёталанд, одном пациенте в Упсале и еще одном в Стокгольме", - говорится в сообщении организации.

Как отмечается, трое человек, заразившихся в Вестра-Гёталанде контактировали с мужчиной, диагноз которого подтвердился накануне. Врачи установили, что он заразился во время поездки на север Италии и с момента возвращения в Швецию контактировал примерно с 40 людьми. Пациент в Уппсале заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме - в Иране.

Всего в Швеции на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения коронавирусом.