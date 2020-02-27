Омбудсмен: около трети подмосковных школьников знакомы с травлей

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Около 33% подмосковных школьников знают, что такое травля и видят ее каждый день, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Она привела данные опроса, проведенного на региональном школьном портале в 2019 году.
"Когда мы проводили опрос по конфликтной среде в школе, выяснили, что 33% наших подмосковных детей признают, что они знают, что такое травля и видят это каждый день по отношению к одежде, национальности, внешнему виду; 15% детей, умножьте это сразу на два, так как не все признаются, были жертвами буллинга и травли, и только 8% учителей говорят, что это действительно есть в школах", - сказала Мишонова в четверг в эфире "Вести FM".
Зачастую травля начинается самими учителями – неловкими выражениями, некорректными высказываниями, замечаниями, сделанными ребенку прилюдно у доски, подчеркнула Мишонова.