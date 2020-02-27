В Египте поезд сошел с рельсов

КАИР, 27 фев – РИА Новости. Не менее 36 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов к востоку от египетского города эд-Дабаа на побережье Средиземного моря, сообщила газета el-Watan.
Министерство транспорта Египта сообщило в четверг, что локомотив и три вагона поезда, следовавшего из Александрии в Марсу-Матрух, сошли с рельсов и перевернулись. "Несколько человек получили ранения легкой степени тяжести, погибших нет", - сообщило министерство на Facebook.
Ведомство сообщило о формировании технической комиссии, которая выяснит причины инцидента.
"Число раненых на месте крушения вагонов поезда составляет 36 человек, и может возрасти", - цитирует в свою очередь газета заявление департамента здравоохранения города Марса-Матрух.
Пострадавших отвезли в больницы близлежащих городов эд-Дабаа и эль-Аламейн.
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