В Швейцарии зарегистрировали пятый случай коронавируса

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пятый случай нового коронавируса зарегистрирован в Швейцарии в кантоне Аргау, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
Речь идет о молодом человеке 26 лет, который вернулся из Вероны неделю назад. Он заболел сразу после своего возвращения и оставался дома. Его госпитализировали и изолировали. Состояние здоровья мужчины хорошее. Люди, которые находились в контакте с заболевшим, были предупреждены и также помещены в карантин. За ними будет вестись наблюдение в ближайшие две недели.
Накануне власти Швейцарии заявили о четырех случаях заражения новым коронавирусом в стране, в том числе в кантонах Тичино, Женева и Граубюнден. Как минимум двое заболевших ранее посещали север Италии.
Власти Швейцарии подчеркивают, что количество случаев заболевания новым коронавирусом будет расти из-за близости границ с Италией, однако страна готова к предотвращению дальнейшего распространения болезни.
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