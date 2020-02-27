В Швейцарии зарегистрировали пятый случай коронавируса

Речь идет о молодом человеке 26 лет, который вернулся из Вероны неделю назад. Он заболел сразу после своего возвращения и оставался дома. Его госпитализировали и изолировали. Состояние здоровья мужчины хорошее. Люди, которые находились в контакте с заболевшим, были предупреждены и также помещены в карантин. За ними будет вестись наблюдение в ближайшие две недели.