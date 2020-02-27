Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе

В письме украинского дипломата говорится об "организованном сталинским режимом геноциде, в результате которого от голода скончались по меньшей мере 3,9 миллиона украинцев". По словам посла, действия властей СССР якобы были направлены конкретно против украинского крестьянства, которое "оказывало активное сопротивление насильственной коллективизации".

Мельник упоминает о погибших от голодомора "почти 1,5 миллиона казахов". Как он убежден, это подчеркивает "преступный план Сталина уничтожить... этнические группы". Тот факт, что Берлин отказывается до сих пор признать голодомор геноцидом украинского народа, по мнению посла, связан с опасением в Германии "вызвать раздражение у Москвы", где в настоящее время "возрождается культ Сталина". Мельник не уточнил, на основании каких фактов он делает такие оценки.

Российские дипломаты указали, что их коллега с Украины эксплуатирует тему массового голода в СССР.

"Не пытаясь разобраться в реальных причинах событий тех лет, не опираясь на исторические документы, высокопоставленный дипломат безжалостно "кромсает" нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны (Советского Союза) и жертв общей трагедии на национальные категории. Одних (украинцев) представляет в качестве жертв "геноцида". Других (казахов) готов рассматривать в качестве жертв политики Сталина по уничтожению стремившихся к независимости этнических групп. Прочих (включая 2,5 миллиона человек, погибших от голода на российской части СССР) предпочитает не замечать вовсе", — говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в фейсбуке

В посольстве отметили, что погибшие от голода в РСФСР в украинскую концепцию "голодомора-геноцида" не вписываются.

"Они на другой стороне истории. Того же подхода посол Украины безапелляционно требует от международного сообщества. Печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть", — подчеркнули российские дипломаты.