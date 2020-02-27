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Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
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РИА Новости

Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе

21:43 27.02.2020 (обновлено: 22:06 27.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
В письме украинского дипломата говорится об "организованном сталинским режимом геноциде, в результате которого от голода скончались по меньшей мере 3,9 миллиона украинцев". По словам посла, действия властей СССР якобы были направлены конкретно против украинского крестьянства, которое "оказывало активное сопротивление насильственной коллективизации".
Мельник упоминает о погибших от голодомора "почти 1,5 миллиона казахов". Как он убежден, это подчеркивает "преступный план Сталина уничтожить... этнические группы". Тот факт, что Берлин отказывается до сих пор признать голодомор геноцидом украинского народа, по мнению посла, связан с опасением в Германии "вызвать раздражение у Москвы", где в настоящее время "возрождается культ Сталина". Мельник не уточнил, на основании каких фактов он делает такие оценки.
Российские дипломаты указали, что их коллега с Украины эксплуатирует тему массового голода в СССР.
"Не пытаясь разобраться в реальных причинах событий тех лет, не опираясь на исторические документы, высокопоставленный дипломат безжалостно "кромсает" нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны (Советского Союза) и жертв общей трагедии на национальные категории. Одних (украинцев) представляет в качестве жертв "геноцида". Других (казахов) готов рассматривать в качестве жертв политики Сталина по уничтожению стремившихся к независимости этнических групп. Прочих (включая 2,5 миллиона человек, погибших от голода на российской части СССР) предпочитает не замечать вовсе", — говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в фейсбуке.
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В посольстве отметили, что погибшие от голода в РСФСР в украинскую концепцию "голодомора-геноцида" не вписываются.
"Они на другой стороне истории. Того же подхода посол Украины безапелляционно требует от международного сообщества. Печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть", — подчеркнули российские дипломаты.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли до восьми миллионов человек, из них около трех миллионов на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и около двух миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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Голодомор на УкраинеРоссияБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Голод был не только в УССР, но и на Поволжье, на Дону, на Кубани. Там тоже "геноцидили" украинцев? Может быть, украинцев морили голодом, а представителям других национальностей оказывали помощь? До такого бреда ещё ни один самый свидомый "историк в вышиванке" не додумался
27 февраля, 21:55
Medis Kosmosą
6210100
Скоро в Калгари всех на откорм отправим. Они этого добиваются.
27 февраля, 21:57
vvab6
151000234
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