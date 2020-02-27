Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого позвонить на специальную горячую линию, чтобы не помогать распространению заболевания.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии уже достигло пяти, три из них зафиксированы в Вене. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг провел рабочую встречу с главами МВД и минздрава Австрии, а также главой федеральной земли Верхняя Австрия.
"Если есть симптомы, то в этой ситуации ни в коем случае не надо обращаться к врачу или скорой помощи, а набрать номер 1450 и проконсультироваться, как дальше действовать в вашей конкретной ситуации. Это играет решающую роль в том, чтобы не привести к еще большему распространению вируса", - сказал Аншобер на пресс-конференции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.
Вчера, 17:54АкцентыCOVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках БоккаччоДаже Меркель молчит. Хотя могла бы по привычке обнадежить, мол, "мы справимся". Коронавирус отучает Европу от привычек. И уже нет у ее лидеров желания, как бывало, экстренно собраться. Ведь именно это врачи теперь и не рекомендуют.