В Москве создали Комитет по ИИ при российской комиссии по делам ЮНЕСКО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В здании российского МИД состоялось учредительное заседание Комитета по вопросам искусственного интеллекта при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его главой избрали ректора Сколтеха В здании российского МИД состоялось учредительное заседание Комитета по вопросам искусственного интеллекта при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его главой избрали ректора Сколтеха Александра Кулешова

Комитет поставил перед собой задачу выработать единый подход к вопросу этики искусственного интеллекта со стороны России. Участники заседания сошлись во мнении, что прежде всего необходимо прийти к единому подходу к терминологии ИИ и смежных технологий, а также к единому пониманию сфер и принципов его применения.

Избранный глава Комитета видит опасность в том, что искусственный интеллект находится в большой зависимости от создающих его людей. Так, они могут проводить через ИИ свою картину мира. По мнению Александра Кулешова, наибольшую опасность несет в себе риск включения технологии ИИ в систему принятия решений по ядерному оружию. По его мнению, если одна из ядерных держав это сделает, остальные страны поступят так же. Кулешов считает, что такое развитие событий "похуже атомной бомбы, особенно в злых руках".

Представители российского экспертного сообщества в области искусственного интеллекта уверены, что нужны международное регулирование на основе человекоцентричных принципов и запрет на использование ИИ в военных целях.

Комитет обсудил расхождения в мировом понимании этики ИИ, которые предстоит преодолеть. Как отметил директор Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Максим Федоров, необходимо "перейти от полярности к международному взаимодействию". По его мнению, полярность является следствием цифрового неравенства.

"Тот, у кого больше всего супермашин, – возможно, будет иметь искушение диктовать свои правила. <…> Тот, кто владеет суперкомпьютерами, сможет претендовать стать супер-расой", – отметил ученый.

Комитет выработает свои рекомендации для ЮНЕСКО со стороны России.