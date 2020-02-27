Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом

АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. В Салониках закрыта на 14 дней школа, ученик которой заболел новым типом коронавируса, сообщил журналистам представитель минздрава В Салониках закрыта на 14 дней школа, ученик которой заболел новым типом коронавируса, сообщил журналистам представитель минздрава Греции , научный сотрудник национальной организации общественного здравоохранения Сотирис Циодрас.

В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом - один в Салониках и один в Афинах. В Салониках коронавирусом инфицирован сын 38-летней гречанки, которая оказалась первой заболевшей на территории Греции. Ранее женщина совершала поездку по северу Италии.

"Была подтверждена передача вируса близкому родственнику нашей соотечественницы, первой заболевшей у нас. Приняты все необходимые меры в отношении остальных близких контактов", - сообщил Циодрас.

"В связи со вторым случаем заболевания у нас на родине, в целях профилактики и только ради них, будет закрыта на 14 дней 105-я школа в Салониках", - сказал представитель минздрава.

В понедельник ребенок не посещал школу, но во вторник поехал на экскурсию со школой. По оценке специалиста, это не является контактом высокого риска.

"Несмотря на это мы принимаем профилактические меры. Мы делаем это, чтобы быть на 100% уверенными", - сказал он.

Циодрас призвал всех сохранять спокойствие.