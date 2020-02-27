Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T21:25+0300
https://ria.ru/20200227/1565299957.html
Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом

21:25 27.02.2020
979
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. В Салониках закрыта на 14 дней школа, ученик которой заболел новым типом коронавируса, сообщил журналистам представитель минздрава Греции, научный сотрудник национальной организации общественного здравоохранения Сотирис Циодрас.
В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом - один в Салониках и один в Афинах. В Салониках коронавирусом инфицирован сын 38-летней гречанки, которая оказалась первой заболевшей на территории Греции. Ранее женщина совершала поездку по северу Италии.
"Была подтверждена передача вируса близкому родственнику нашей соотечественницы, первой заболевшей у нас. Приняты все необходимые меры в отношении остальных близких контактов", - сообщил Циодрас.
"В связи со вторым случаем заболевания у нас на родине, в целях профилактики и только ради них, будет закрыта на 14 дней 105-я школа в Салониках", - сказал представитель минздрава.
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Вчера, 20:43
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
В понедельник ребенок не посещал школу, но во вторник поехал на экскурсию со школой. По оценке специалиста, это не является контактом высокого риска.
"Несмотря на это мы принимаем профилактические меры. Мы делаем это, чтобы быть на 100% уверенными", - сказал он.
Циодрас призвал всех сохранять спокойствие.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
311212
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаГрецияВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске в Париже
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Знак коронавируса
В Швеции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии зарегистрировали пятый случай коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Женщина в маске в центре Милана
Число заражений коронавирусом в Греции достигло трех
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Женщина в маске в центре Милана
Страны ЕС констатировали серьезное влияние коронавируса на туризм
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Машины скорой помощи в Греции
В Греции от сезонного гриппа умерли 77 человек
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Коронавирус у госпитализированных в Черновцах не нашли
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния