В Косово объявили об отмене пошлин на сербские товары с 15 марта

БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенного Косово "Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти сообщил об отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта.

Курти провел в четверг пресс-конференцию в Приштине.

"Отмена пошлин на экспорт с 15 марта - это знак доброй воли с нашей стороны для решения проблемы в отношениях", - приводит Радио и телевидение Косово слова Курти.

"Ожидаем, что правительство Сербии ответит прекращением кампании (по отзыву признания Косово третьими странами и устранением других нетарифных препятствий)", - отметил он.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи развить ряд инициатив в отношениях с Сербией, а также снизить пошлины на сербские товары, о чем заявил официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по итогам их встречи в Вашингтоне.

Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступали представители ЕС и США.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.