Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T21:47+0300
https://ria.ru/20200227/1565299882.html
В Косово объявили об отмене пошлин на сербские товары с 15 марта
https://cdn22.img.ria.ru/images/155189/50/1551895033_0:350:3016:2047_1036x0_80_0_0_c85c3ac5e9bd11197f8d7169eb2af6d6.jpg
РИА Новости

В Косово объявили об отмене пошлин на сербские товары с 15 марта

21:18 27.02.2020 (обновлено: 21:47 27.02.2020)
288
© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Вид на Приштину
Косово. Вид на Приштину
© РИА Новости / Григорий Сысоев
БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти сообщил об отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта.
Курти провел в четверг пресс-конференцию в Приштине.
"Отмена пошлин на экспорт с 15 марта - это знак доброй воли с нашей стороны для решения проблемы в отношениях", - приводит Радио и телевидение Косово слова Курти.
"Ожидаем, что правительство Сербии ответит прекращением кампании (по отзыву признания Косово третьими странами и устранением других нетарифных препятствий)", - отметил он.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи развить ряд инициатив в отношениях с Сербией, а также снизить пошлины на сербские товары, о чем заявил официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по итогам их встречи в Вашингтоне.
Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступали представители ЕС и США.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
4 февраля, 20:01
В Сербии прокомментировали программу нового "кабмина" Косово
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Среди государств, которые не признают самопровозглашенную республику, - Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
Косово. Косовская Митровица
21 февраля, 16:06
В МИД Ямайки опровергли заявления Косово о признании независимости
200011
Обсудить 0
Майк ПомпеоАльбин КуртиПриштинаСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
МИД Турции рассказал об итогах переговоров с Россией по Идлибу
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
"Левые" в Германии подали жалобу на Меркель из-за убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
Ученый рассказал, кто помог союзникам выбрать день высадки в Нормандии
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Альбин Курти
Косовский "премьер" пригрозил возвратом пошлин на сербские товары
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии
Автомобили скорой медицинской помощи
Двое детей провалились под лед на Волго-Донском канале
Туристы в Турции
Турция вводит безвизовый режим для граждан пяти европейских стран
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта
Первый рейс трамвая нового поколения в Москве
В Калининграде введут дресс-код для водителей и кондукторов
Военнослужащие афганской национальной армии
В Кабуле при взрыве самодельной бомбы погиб человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния