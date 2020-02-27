Страны ЕС констатировали серьезное влияние коронавируса на туризм

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Страны Страны ЕС констатировали негативное влияние коронавируса на туристический сектор, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе комиссар Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Ряд стран констатировали, что уже имеется серьезное влияние на туризм, а также на сети, торгующие автомобилями, товарами для здоровья, электротехникой и другие сектора", - пояснил еврокомиссар.

Он добавил, что китайские туристы в январе-феврале из-за коронавируса аннулировали в отелях бронь на 2 миллиона ночей. "Это имеет большое влияние на туризм", - подчеркнул представитель ЕС.

Бретон добавил, что в ЕС есть понимание "необходимости общей реакции на ситуацию в экономике и промышленности".

Он отметил, что Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства-члены сообщества, чтобы понять масштаб влияния вспышки заболевания на экономику.