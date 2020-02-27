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Туризм
2020-02-27T21:06+0300
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Страны ЕС констатировали серьезное влияние коронавируса на туризм
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РИА Новости

Страны ЕС констатировали серьезное влияние коронавируса на туризм

21:06 27.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Страны ЕС констатировали негативное влияние коронавируса на туристический сектор, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе комиссар Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
"Ряд стран констатировали, что уже имеется серьезное влияние на туризм, а также на сети, торгующие автомобилями, товарами для здоровья, электротехникой и другие сектора", - пояснил еврокомиссар.
Он добавил, что китайские туристы в январе-феврале из-за коронавируса аннулировали в отелях бронь на 2 миллиона ночей. "Это имеет большое влияние на туризм", - подчеркнул представитель ЕС.
Бретон добавил, что в ЕС есть понимание "необходимости общей реакции на ситуацию в экономике и промышленности".
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Он отметил, что Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства-члены сообщества, чтобы понять масштаб влияния вспышки заболевания на экономику.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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