Меладзе предложил сделать отбор участников на Евровидение

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.

"Панайотов очень хорошо поет, но вы знаете, представить страну и хорошо петь, к сожалению, в плане "Евровидения", это все не зависящие друг от друга вещи. Парень однозначно хорошо поет, даже доказывать ничего и никому не нужно. Но вообще в шоу-бизнесе и, в частности, на "Евровидении" все больше стали популярны фрики, а Саша - не фрик. Если ему удастся как-то затронуть сердца ... будет хорошо. Если уж это конкурс песни и голосов, наверное, уж как-то так и нужно оценивать участников", - заявил он РИА Новости.