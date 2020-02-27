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2020-02-27T21:02+0300
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Меладзе предложил сделать отбор участников на Евровидение
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РИА Новости

Меладзе предложил сделать отбор участников на Евровидение

21:02 27.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе положительно оценил возможное участие певца Александра Панайотова в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" от России, предположив, что честнее и интереснее было бы устроить настоящий отбор среди потенциальных участников.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
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"Панайотов очень хорошо поет, но вы знаете, представить страну и хорошо петь, к сожалению, в плане "Евровидения", это все не зависящие друг от друга вещи. Парень однозначно хорошо поет, даже доказывать ничего и никому не нужно. Но вообще в шоу-бизнесе и, в частности, на "Евровидении" все больше стали популярны фрики, а Саша - не фрик. Если ему удастся как-то затронуть сердца ... будет хорошо. Если уж это конкурс песни и голосов, наверное, уж как-то так и нужно оценивать участников", - заявил он РИА Новости.
По его мнению, нужно устраивать "настоящий, правильный и честный отбор, так как в стране найдется огромное количество людей, которые великолепно поют".
"Например, в программе "Голос" ежегодно появляются тысячи людей, которые хотят принять участие в программе. Да, кастинг проходят только 15 человек примерно, но участвует же намного больше. Если бы таким образом был бы отбор, то мы бы даже, возможно, и не знали людей, которые могли бы представлять нашу страну. Может быть, это было бы честнее, может быть, было бы интереснее", - заключил собеседник агентства.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
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КультураЕвровидение-2020"Голос"Александр ПанайотовИгорь КрутойВалерий МеладзеЕвровидениеРоттердамНидерландыРоссия
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