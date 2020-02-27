В Калининграде введут дресс-код для водителей и кондукторов

Отмечается, что с 1 марта одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии, от него не должно плохо пахнуть. Водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями: однотонная сорочка с длинным или коротким рукавом, темные брюки или джинсы. Не допускается носить домашнюю или пляжную одежду и обувь, а также спецодежду, подчеркивает администрация города.