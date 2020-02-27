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Калининградская область
2020-02-27T20:58+0300
https://ria.ru/20200227/1565299536.html
В Калининграде введут дресс-код для водителей и кондукторов
https://cdn23.img.ria.ru/images/101033/93/1010339326_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_429bba41fab62ef48e9b4c7dcd92b3ae.jpg
РИА Новости

В Калининграде введут дресс-код для водителей и кондукторов

20:58 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый рейс трамвая нового поколения в Москве
Первый рейс трамвая нового поколения в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Дресс-код для водителей и кондукторов пассажирского общественного транспорта впервые введут в Калининграде с 1 марта, сообщила администрация города на своей странице в Facebook.
"Впервые в техзаданиях аукционов пассажирских перевозок мы прописали требования к внешнему виду водителей и кондукторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 марта одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии, от него не должно плохо пахнуть. Водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями: однотонная сорочка с длинным или коротким рукавом, темные брюки или джинсы. Не допускается носить домашнюю или пляжную одежду и обувь, а также спецодежду, подчеркивает администрация города.
Подобные требования будут предъявляться и к кондукторам.
"От кондукторов также не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем", - говорится в сообщении.

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