В Калининграде введут дресс-код для водителей и кондукторов

КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Дресс-код для водителей и кондукторов пассажирского общественного транспорта впервые введут в Калининграде с 1 марта, сообщила администрация города на своей странице в Facebook.
"Впервые в техзаданиях аукционов пассажирских перевозок мы прописали требования к внешнему виду водителей и кондукторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 марта одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии, от него не должно плохо пахнуть. Водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями: однотонная сорочка с длинным или коротким рукавом, темные брюки или джинсы. Не допускается носить домашнюю или пляжную одежду и обувь, а также спецодежду, подчеркивает администрация города.
Подобные требования будут предъявляться и к кондукторам.
"От кондукторов также не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем", - говорится в сообщении.
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