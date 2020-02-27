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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T20:56+0300
https://ria.ru/20200227/1565299495.html
Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339045_0:303:3072:2031_1036x0_80_0_0_edcfed16f9c6fbbb9b65b6f106d2d94a.jpg
РИА Новости

Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе

20:56 27.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Марком Эспером обсудил с ним разрешение кризиса в сирийском Идлибе, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
"Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы в Идлибе, а также обменялись мнениями о двусторонних, региональных проблемах и коснулись тем обороны и безопасности", - сообщило турецкое военное ведомство.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал президента РФ оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСШАВ мире
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