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2020-02-27T20:53+0300
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Представитель Бузовой не комментирует слухи о ее участии в Евровидении
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РИА Новости

Представитель Бузовой не комментирует слухи о ее участии в Евровидении

20:53 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель певицы Ольги Бузовой Антон Богославский отказался комментировать возможное участие артистки в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".
Ряд СМИ сообщают, что Бузова является возможным кандидатом на участие в конкурсе.
"Мы воздерживаемся от комментариев на эту тему. Спасибо за предложение", - рассказал он в разговоре с РИА Новости.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
Конкурс Евровидение
Вчера, 16:41Культура
Дедлайн оглашения участников Евровидения назначили на 9 марта
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
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КультураЕвровидение-2020Александр ПанайотовИгорь КрутойЕвровидениеОльга БузоваРоттердамНидерландыРоссия
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