Представитель Бузовой не комментирует слухи о ее участии в Евровидении

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель певицы Представитель певицы Ольги Бузовой Антон Богославский отказался комментировать возможное участие артистки в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020"

Ряд СМИ сообщают, что Бузова является возможным кандидатом на участие в конкурсе.

"Мы воздерживаемся от комментариев на эту тему. Спасибо за предложение", - рассказал он в разговоре с РИА Новости.

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов . Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.