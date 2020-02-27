Представитель Бузовой не комментирует слухи о ее участии в Евровидении

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель певицы Ольги Бузовой Антон Богославский отказался комментировать возможное участие артистки в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".
Ряд СМИ сообщают, что Бузова является возможным кандидатом на участие в конкурсе.
"Мы воздерживаемся от комментариев на эту тему. Спасибо за предложение", - рассказал он в разговоре с РИА Новости.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.