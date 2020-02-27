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В Мордовии пьяный пассажир избил водителя такси и угнал его машину
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РИА Новости

В Мордовии пьяный пассажир избил водителя такси и угнал его машину

20:53 27.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Пассажир такси в мордовском городе Ковылкино подозревается в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
О совершенном преступлении в полицию сообщил водитель такси. Как рассказал 42-летний мужчина, его автомобиль "ВАЗ-21102" угнал пассажир.
"Таксист забрал клиента, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, из развлекательного заведения в городе Ковылкино. По пути в село Курнино между мужчинами возникла ссора. Водитель предупредил пассажира, что отказывается продолжать движение, после чего тот начал избивать его. Когда потерпевший вышел из автомобиля, пассажир пересел за руль транспортного средства и уехал", - говорится в сообщении МВД по Мордовии.
Выяснилось, что подозреваемый не справился с управлением и, проехав несколько километров, съехал в кювет. После этого он бросил машину и пешком отправился в Курнино.
"Мужчина был задержан на трассе по пути домой. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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Республика МордовияКовылкиноРоссияПроисшествия
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