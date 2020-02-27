МИД Турции рассказал об итогах переговоров с Россией по Идлибу

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу настаивает на немедленном прекращении огня и полном выполнении сочинского меморандума, заявил представитель МИД Турции в четверг по итогам третьего раунда российско-турецких консультаций в Анкаре.
Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.
"В ходе переговоров делегации всесторонне рассмотрели ситуацию в Идлибе. Наша сторона заявила, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее. С этой целью были предложены шаги, которые необходимо предпринять на поле. Нами была отмечена важность полного выполнения сочинского соглашения и необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и возможной массовой миграции", - говорится в сообщении представителя МИД Турции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал президента РФ оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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