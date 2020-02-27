МИД Турции рассказал об итогах переговоров с Россией по Идлибу

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция на переговорах с РФ по сирийскому Турция на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу настаивает на немедленном прекращении огня и полном выполнении сочинского меморандума, заявил представитель МИД Турции в четверг по итогам третьего раунда российско-турецких консультаций в Анкаре.

Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.

"В ходе переговоров делегации всесторонне рассмотрели ситуацию в Идлибе. Наша сторона заявила, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее. С этой целью были предложены шаги, которые необходимо предпринять на поле. Нами была отмечена важность полного выполнения сочинского соглашения и необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и возможной массовой миграции", - говорится в сообщении представителя МИД Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал президента РФ оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.