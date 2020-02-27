В Мордовии обнаружили подпольные оружейные мастерские

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Более 30 пистолетов и револьверов изъяли сотрудники полиции в подпольных мастерских в Саранске, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
В результате мероприятий, проводимых сотрудниками управления уголовного розыска республиканского МВД совместно с региональным УФСБ, была пресечена деятельность подпольных мастерских, где охолощенное и сигнальное оружие переделывалось в боевое.
"Отделом организации дознания МВД по Республике Мордовия расследуются уголовные дела, возбужденные по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение оружия" и статье 223 УК РФ "Незаконные изготовление, переделка огнестрельного оружия". Подозреваемые были задержаны в Саранске, свою вину они не отрицают", - говорится в сообщении.
В ходе обысков изъято более 30 пистолетов и револьверов, около 3 тысяч патронов различного калибра, основные части и макеты оружия, а также взрывчатые вещества.
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