В Мордовии обнаружили подпольные оружейные мастерские

"Отделом организации дознания МВД по Республике Мордовия расследуются уголовные дела, возбужденные по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение оружия" и статье 223 УК РФ "Незаконные изготовление, переделка огнестрельного оружия". Подозреваемые были задержаны в Саранске, свою вину они не отрицают", - говорится в сообщении.