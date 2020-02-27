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Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17

20:43 27.02.2020 (обновлено: 21:08 27.02.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanИтальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса в Италии выросло на три, до 17 человек, случаев заражения теперь 650, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
"Я бы хотел начать с положительной новости, из области Ломбардии поступила новость о выздоровлении еще трех человек. То есть в Ломбардии число выздоровевших достигло 40. Еще два случая зафиксированы на Сицилии и три - в Лацио, всего 45", - заявил Боррелли на пресс-конференции.
"Общее число сдавших положительный тест достигло 650. Число погибших обновилось: из Ломбардии нам сообщили о трех летальных исходах, все это люди в возрасте свыше 80 лет", - добавил он.
Ранее сообщалось о 14 погибших в Италии от нового типа коронавируса. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
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