Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17

"Я бы хотел начать с положительной новости, из области Ломбардии поступила новость о выздоровлении еще трех человек. То есть в Ломбардии число выздоровевших достигло 40. Еще два случая зафиксированы на Сицилии и три - в Лацио, всего 45", - заявил Боррелли на пресс-конференции.