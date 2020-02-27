Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что ожидает дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 в Австрии и Европе.
В четверг Курц провел рабочую встречу с руководителями МВД и минздрава Австрии, а также главой федеральной земли Верхняя Австрия.
Он подчеркнул, что власти Австрии стараются действовать последовательно для предотвращения распространения вируса в стране.
"Одновременно с этим мы должны подготовиться к реалистичному сценарию. Положение вещей показывает, что приходится рассчитывать на дальнейшее распространение (вируса) в Европе, а также в Австрии", - сказал Курц на пресс-конференции.
Он призвал население к содействию, попросив серьезно относиться к предупреждениям МИД о поездках в затронутые вирусом регионы и страны, а в случае все же состоявшейся поездки избегать массовых мероприятий и при первых симптомах сразу же позвонить по горячей линии.
"Важно: если есть подозрение на заражение, не вызывать скорую помощь и не идти к врачу, а позвонить по горячей линии", - добавил канцлер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3474, скончались 54 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса