Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе

Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что ожидает дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 в Австрии и Европе.

В четверг Курц провел рабочую встречу с руководителями МВД и минздрава Австрии , а также главой федеральной земли Верхняя Австрия.

Он подчеркнул, что власти Австрии стараются действовать последовательно для предотвращения распространения вируса в стране.

"Одновременно с этим мы должны подготовиться к реалистичному сценарию. Положение вещей показывает, что приходится рассчитывать на дальнейшее распространение (вируса) в Европе, а также в Австрии", - сказал Курц на пресс-конференции.

Он призвал население к содействию, попросив серьезно относиться к предупреждениям МИД о поездках в затронутые вирусом регионы и страны, а в случае все же состоявшейся поездки избегать массовых мероприятий и при первых симптомах сразу же позвонить по горячей линии.

"Важно: если есть подозрение на заражение, не вызывать скорую помощь и не идти к врачу, а позвонить по горячей линии", - добавил канцлер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.