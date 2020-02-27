Глава Липецкой области заплатил штраф за "незаконно" пойманную щуку

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что заплатил 2 тысячи рублей штрафа за выловленную во время действующего запрета щуку.
Ранее Артамонов в Instagram опубликовал фотографию, где он изображен с зимней удочкой у проруби, а возле его ног лежит, видимо, пойманная щука. Фото сопровождалось адресованным к читателям вопросом: "А как вы проводите выходные?" Читатели тут же заметили, что в регионе лов щуки запрещен до 29 февраля. "Жива ваша щука. Выпустили", - отреагировал на комментарий своим постом Артамонов.
Затем в Instagram глава Липецкой области опубликовал новый пост, где заявил, что не знал о запрете на ловлю щуки в конце февраля, и добавил, что "правила одинаковы для всех". "Положенный законом штраф оплачу", - завершил свой пост Артамонов.
"Как и обещал, положенный законом штраф оплатил", - написал Артамонов на фотографии чека об оплате, опубликованной в сториз. Согласно чеку, сумма оплаченного штрафа - 2 тысячи рублей, комиссия Сбербанка - 60 рублей.
Как пояснили РИА Новости в липецком отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, в регионе действительно установлен до 29 февраля запрет на вылов щуки. Такой запрет вводится ежегодно, связан он, как пояснил представитель отдела, с подготовкой рыбы к нересту.
Согласно статье КоАП "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира", штраф за нарушение правил вылова рыбы для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей.
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