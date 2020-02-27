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Евросоюз запустит мониторинг влияния коронавируса на экономику
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РИА Новости

Евросоюз запустит мониторинг влияния коронавируса на экономику

20:36 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства-члены сообщества, заявил в Брюсселе комиссар ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Мы запускаем процесс со всеми государствами-членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС", - сказал еврокомиссар.
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По его словам, это необходимо, чтобы понять степень негативных последствий от вспышки заболевания. "Это позволит нам иметь четкое понимание. В случае, если будет такая необходимость, мы соберемся еще раз через месяц или позже", - добавил Бретон.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВ миреЭкономика
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