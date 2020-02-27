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"Левые" в Германии подали жалобу на Меркель из-за убийства Сулеймани
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РИА Новости

"Левые" в Германии подали жалобу на Меркель из-за убийства Сулеймани

20:31 27.02.2020
2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Восемь депутатов бундестага от партии "Левые" подали жалобу в генеральную прокуратуру Германии в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других членов федерального правительства в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, передает агентство DPA со ссылкой на документ.
Уточняется, что парламентарии подозревают Меркель и членов правительства в пособничестве в совершении убийства Сулеймани путем бездействия.
Причиной таких обвинений стали сообщения о том, что поток данных по атакам американских беспилотников проходит через авиабазу США в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Депутаты убеждены, что правительство ФРГ должно было воспрепятствовать реализации операции по убийству Сулеймани.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По информации Пентагона, более ста военнослужащих получили легкие контузии.
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