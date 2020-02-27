В Мосгордуме предложили проводить все выборы в один день

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин считает, что для оптимизации выборных процессов в России все выборы регионального уровня стоит проводить в один день, так же стоит поступить и с выборами федерального уровня.
"Для оптимизации выборных процессов необходимо на региональном уровне совмещать выборы депутатом местного самоуправления, депутатов Мосгордумы и мэра Москвы. На федеральном уровне совместить выборы в Госдуму, губернаторов и президента РФ", - сказал Зубрилин в ходе круглого стола на тему модернизации избирательного законодательства в столичном парламенте.
Также он предложил осужденных за фальсификацию на выборах пожизненно отстранять от участия в избирательных комиссиях в любом качестве.
"За фальсификацию выборов членами избирательных наблюдательных комиссий и наблюдателями ввести уголовное наказание до трех лет, с пожизненным запретом на участие в избирательных комиссиях в любом качестве", - добавил Зубрилин.
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Он также считает, что за фальсификацию выборов должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных органов стоит ввести норму отстранения от должности немедленно, с последующим увольнением и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет, или соразмерно преступлению привлекать к уголовной ответственности до трех лет.
В настоящее время в Уголовном кодексе РФ есть статья 142.1 "Фальсификация итогов голосования", которая в качестве наказания предусматривает штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Также Зубрилин предложил установить единый срок полномочий депутатов всех уровней, губернаторов и президента РФ на уровне пяти лет, отменить муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы и запретить размещать избирательные комиссии в госучреждениях. По его словам, данные предложения в ближайшее время направят исполнительным законодательным органам власти и органам местного самоуправления.
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