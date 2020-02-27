В Мосгордуме предложили проводить все выборы в один день

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Руководитель фракции Руководитель фракции КПРФ Мосгордуме Николай Зубрилин считает, что для оптимизации выборных процессов в России все выборы регионального уровня стоит проводить в один день, так же стоит поступить и с выборами федерального уровня.

"Для оптимизации выборных процессов необходимо на региональном уровне совмещать выборы депутатом местного самоуправления, депутатов Мосгордумы и мэра Москвы. На федеральном уровне совместить выборы в Госдуму, губернаторов и президента РФ", - сказал Зубрилин в ходе круглого стола на тему модернизации избирательного законодательства в столичном парламенте.

Также он предложил осужденных за фальсификацию на выборах пожизненно отстранять от участия в избирательных комиссиях в любом качестве.

"За фальсификацию выборов членами избирательных наблюдательных комиссий и наблюдателями ввести уголовное наказание до трех лет, с пожизненным запретом на участие в избирательных комиссиях в любом качестве", - добавил Зубрилин.

Он также считает, что за фальсификацию выборов должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных органов стоит ввести норму отстранения от должности немедленно, с последующим увольнением и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет, или соразмерно преступлению привлекать к уголовной ответственности до трех лет.

В настоящее время в Уголовном кодексе РФ есть статья 142.1 "Фальсификация итогов голосования", которая в качестве наказания предусматривает штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.