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Пассажиры отмененного поезда Москва — Ницца смогут сдать билеты
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РИА Новости

Пассажиры отмененного поезда Москва — Ницца смогут сдать билеты

20:08 27.02.2020 (обновлено: 20:11 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроводник у нового вагона RIC международного поезда Москва – Ницца
Проводник у нового вагона RIC международного поезда Москва – Ницца
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. РЖД разрешили пассажирам отмененного поезда между Москвой и Ниццей с прицепными вагонами до Бреста сдать билеты без взимания плат и сборов, следует из сообщения компании.
Ранее об отмене этого поезда с 4 марта сообщал Минтранс России. Однако рейс этого поезда был запланирован на 5 марта.
"... в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ с 5 марта временно приостанавливается движение пассажирского поезда № 17/18 Москва – Ницца с прицепными вагонами Москва – Брест. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов", - говорится в сообщении РЖД.
Уточняется, что за возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения билетов.
"В случае, если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда, для последующей операции возврата", - добавляется в сообщении.
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Согласно информации на сайте РЖД, поезд из Москвы в Ниццу делает остановки, в частности, в Вероне и Милане. Поезд формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании") имеет номер 17/18 и курсирует один раз в неделю. Помимо Италии, он проходит по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Монако, Франции.
Поезда холдинга РЖД курсируют в сообщении с рядом стран зарубежья. Однако, как следует из информации на сайте РЖД, из них только поезд между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии и делает там остановки.
В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.
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