Нижегородским застройщикам выделят участки за ремонт ОКН

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Участки для строительства будут выделять в Участки для строительства будут выделять в Нижегородской области за восстановление объектов культурного наследия (ОКН), сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный парламент на заседании в четверг поддержал предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении бонусных участков компаниям, занимающимся реставрацией объектов культурного наследия.

"Участки для строительства будут предоставляться юридическим лицам, принявшим на себя обязательства по сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) объектов культурного наследия, капитальному ремонту или реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что стоимость восстановительных работ должна быть не менее рыночной стоимости предоставляемого земельного участка.

"Нижегородская область получила из федерального бюджета около 1,3 миллиарда рублей на ремонт и реставрацию ОКН к 800-летию Нижнего Новгорода. Сумма серьезная, но, безусловно, одних бюджетных средств недостаточно. Сейчас правительство работает над целым комплексом мер, мотивирующих инвесторов восстанавливать ОКН, и бонусные участки за восстановление – одна из таких", - подчеркнул Никитин.

Глава региона отметил, что рассмотрение вопроса о предоставлении участка без торгов возможно при наличии соглашения инвестора с правительством региона о принятии соответствующих обязательств.

"Подробные условия, при соблюдении которых инвесторы смогут претендовать на получение бонусного участка, будут прописаны в постановлении правительства региона. Его планируется разработать в течение ближайших месяцев после принятия закона", - добавил Никитин.