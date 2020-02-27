Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-02-27T20:05+0300
https://ria.ru/20200227/1565298122.html
Нижегородским застройщикам выделят участки за ремонт ОКН
https://cdn25.img.ria.ru/images/155531/51/1555315120_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e9297ce16b3c0e4dbf16e862856fe530.jpg
РИА Новости

Нижегородским застройщикам выделят участки за ремонт ОКН

20:05 27.02.2020
31
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Участки для строительства будут выделять в Нижегородской области за восстановление объектов культурного наследия (ОКН), сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональный парламент на заседании в четверг поддержал предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении бонусных участков компаниям, занимающимся реставрацией объектов культурного наследия.
Ремонт моста
26 февраля, 17:54Нижегородская область
Список нижегородских мостов, требующих ремонта, направили в Минтранс
"Участки для строительства будут предоставляться юридическим лицам, принявшим на себя обязательства по сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) объектов культурного наследия, капитальному ремонту или реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что стоимость восстановительных работ должна быть не менее рыночной стоимости предоставляемого земельного участка.
"Нижегородская область получила из федерального бюджета около 1,3 миллиарда рублей на ремонт и реставрацию ОКН к 800-летию Нижнего Новгорода. Сумма серьезная, но, безусловно, одних бюджетных средств недостаточно. Сейчас правительство работает над целым комплексом мер, мотивирующих инвесторов восстанавливать ОКН, и бонусные участки за восстановление – одна из таких", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
12 ноября 2019, 12:50Нижегородская область
Никитин представил бизнесменам из Сингапура проект ОЭЗ в Дзержинске
Глава региона отметил, что рассмотрение вопроса о предоставлении участка без торгов возможно при наличии соглашения инвестора с правительством региона о принятии соответствующих обязательств.
"Подробные условия, при соблюдении которых инвесторы смогут претендовать на получение бонусного участка, будут прописаны в постановлении правительства региона. Его планируется разработать в течение ближайших месяцев после принятия закона", - добавил Никитин.

Другие новости региона читайте здесь>>

Города России. Нижний Новгород
16 сентября 2019, 18:46Нижегородская область
Нижегородцы выбрали проекты, которые реализуют за счет областного бюджета
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьЭкономика
Рекомендуем
Кадр из фильма Гунда
В российском онлайн-кинотеатре появятся чилийские документальные ленты
Заседание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
В Москве создали Комитет по ИИ при российской комиссии по делам ЮНЕСКО
Такси
В Мордовии пьяный пассажир избил водителя такси и угнал его машину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с членом ЦК ФАТХ ближневосточную проблематику
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта
Нижний Новгород
Нижегородские НКО получат 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
Кабинка для голосования на избирательном участке
В Мосгордуме предложили проводить все выборы в один день
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2%
Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018
Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей
Демонстрация скрытого люка в самолете Boeing 777 авиакомпании Virgin Australia
Стюард показал секретный запасной выход бортпроводников в самолете
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Сотрудник полиции
В Мордовии обнаружили подпольные оружейные мастерские
Крым
Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании
Участники акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины в Киеве
Опрос показал отношение украинцев к идее открытия рынка земли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния