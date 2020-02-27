Народ Киргизии высоко ценит весомую поддержку России, заявил Жээнбеков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народ Киргизии помнит и высоко ценит весомую поддержку России, заявил в четверг на церемонии открытия перекрестного Года двух стран киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.
"Народ Киргизии высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России и ее лидера Владимира Владимировича Путина", - сказал Жээнбеков.
По словам главы государства, Россия - "близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер Киргизии".
"Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Киргизии является наращивание сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - подчеркнул киргизский лидер. Он также отметил важную роль РФ в процессе вступления и адаптации Киргизии к условиям ЕАЭС.
"Мы будем и далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзнические отношения", - заявил президент.
Киргизский лидер прибыл в четверг в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии открытия перекрестного Года Киргизии и России. Ранее в столице РФ Жээнбеков встретился с президентом России Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в энергетике, промышленности, транспорте и других областях.
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