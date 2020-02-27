Народ Киргизии высоко ценит весомую поддержку России, заявил Жээнбеков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народ Народ Киргизии помнит и высоко ценит весомую поддержку России, заявил в четверг на церемонии открытия перекрестного Года двух стран киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков

"Народ Киргизии высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России и ее лидера Владимира Владимировича Путина ", - сказал Жээнбеков.

По словам главы государства, Россия - "близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер Киргизии".

"Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Киргизии является наращивание сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - подчеркнул киргизский лидер. Он также отметил важную роль РФ в процессе вступления и адаптации Киргизии к условиям ЕАЭС.

"Мы будем и далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзнические отношения", - заявил президент.