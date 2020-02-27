Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба

ООН, 27 фев – РИА Новости. Единственным решением проблемы Единственным решением проблемы Идлиба и Сирии в целом будет окончательное и бесповоротное изгнание террористов из страны, заявил, выступая на заседании СБ ООН , постпред РФ при организации Василий Небензя

"Единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба, да и, откровенно говоря, всей Сирии, станет окончательное и бесповоротное изгнание из этой страны террористов", - сказал Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.