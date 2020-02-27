Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T19:55+0300
https://ria.ru/20200227/1565297811.html
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

19:55 27.02.2020
2987
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, задержан на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
По данным ведомства, 20 июня 2016 года в поселке Звезда на Кубани отчим девочки подвез ее по направлению к дому, после чего она вышла, однако до дома так и не дошла. По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело. Длительное время ребенка не удавалось найти, и лишь в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков. В этот же день следователи выехали на указанное место, где и обнаружили их.
"В результате проведенных следователем совместно со следователем-криминалистом ... действий была установлена причастность 63-летнего жителя поселка Звезда к убийству малолетней, и он был задержан", - отмечается в релизе.
Со слов подозреваемого, девочка в тот день несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. По данным следствия, в какой-то момент он, прогоняя её, нанес ребёнку удар молотком в область головы. В последующем с целью сокрытия следов преступления мужчина вывез тело убитой в соседний населенный пункт, где спрятал в поле. В ходе допроса мужчина сообщил следователю о том, что надписи на строениях, указывающие на место, где были обнаружены останки, оставлял именно он, уточнили в ведомстве.
"В настоящее время с фигурантом проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СК РФ.
Сотрудник полиции
Вчера, 09:29
Обвиняемая в убийстве дочери за хлебные крошки не признала вину
20013160
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
Президент России Владимир Путин
Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину
Омск
Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Малое море в Испании
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Московская биржа
Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
В Сочи обследовали 400 километров берега в поисках пропавших детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния