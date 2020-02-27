Белый дом назначил координатора по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в четверг назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса – им стала Дебби Биркс, которая до последнего времени занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.
Как говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, Биркс войдет в состав рабочей группы, возглавляемой министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром. Помощь ей будут оказывать сотрудники Совета национальной безопасности США.
В Белом доме отметили, что на своей прежней должности Биркс реализовала новаторские решения и добилась прогресса, зарекомендовав себя как "известный специалист и врач в области глобального здравоохранения". В частности, указывается в заявлении, Биркс занималась разработками вакцин, в том числе против ВИЧ.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Майк Пенс возглавит усилия страны по борьбе с коронавирусом. По данным главы государства, в стране зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, один человек "довольно сильно болен".
Администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.
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