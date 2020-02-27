Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса , что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37 процента - до 2915,84 пункта. При этом индекс РТС снизился на 5,13 процента, до 1386,2 пункта.

Почти два года назад, 6 апреля Вашингтон ввел ограничения в отношении семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Российский рынок акций 9 апреля резко отреагировал на это событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи упал на 8,34 процента, индекс РТС — на 11,44 процента.