Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37 процента - до 2915,84 пункта. При этом индекс РТС снизился на 5,13 процента, до 1386,2 пункта.
Почти два года назад, 6 апреля Вашингтон ввел ограничения в отношении семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Российский рынок акций 9 апреля резко отреагировал на это событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи упал на 8,34 процента, индекс РТС — на 11,44 процента.
"Сейчас мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам, что способно привести к глобальной рецессии", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".
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