Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку

ОМСК, 27 фев – РИА Новости. Жительницу Жительницу Омска Алину Юмашеву, мать мальчика, которого её сожитель в воспитательных целях ставил коленями на гречку, могут лишить родительских прав, сообщила в четверг РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Стёпкина.

Ранее сообщалось, что житель Омска Сергей Казаков, ставивший в воспитательных целях сына сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии, а мать ребенка, Алина Юмашева, приговорена к 1,5 годам лишения свободы. После приговора, вынесенного матери и отчиму, восьмилетний мальчик находится в интернате, с ним продолжают работать специалисты. Ребёнку предстоит пройти процесс реабилитации. Рассматриваются различные варианты устройства мальчика.

"Психологом продолжаются занятия с ребёнком. Управлением опеки и попечительства департамента образования администрации Омска направлено исковое заявление о лишении родительских прав матери в Октябрьский районный суд", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Стёпкина.