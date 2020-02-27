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Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку

19:44 27.02.2020 (обновлено: 19:45 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 27 фев – РИА Новости. Жительницу Омска Алину Юмашеву, мать мальчика, которого её сожитель в воспитательных целях ставил коленями на гречку, могут лишить родительских прав, сообщила в четверг РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Стёпкина.
Ранее сообщалось, что житель Омска Сергей Казаков, ставивший в воспитательных целях сына сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии, а мать ребенка, Алина Юмашева, приговорена к 1,5 годам лишения свободы. После приговора, вынесенного матери и отчиму, восьмилетний мальчик находится в интернате, с ним продолжают работать специалисты. Ребёнку предстоит пройти процесс реабилитации. Рассматриваются различные варианты устройства мальчика.
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"Психологом продолжаются занятия с ребёнком. Управлением опеки и попечительства департамента образования администрации Омска направлено исковое заявление о лишении родительских прав матери в Октябрьский районный суд", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Стёпкина.
При этом детский омбудсмен оставила без комментариев вопрос о состоянии мальчика, который, как сообщали ранее региональные СМИ со ссылкой на общественников, якобы "впал в истерику" после того, как узнал, что его мать будет сидеть в тюрьме.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
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