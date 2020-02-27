В Сочи обследовали 400 километров берега в поисках пропавших детей

Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца

Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Спасатели обследовали более 400 километров береговой полосы и акватории Черного моря в поисках двоих подростков, пропавших в Спасатели обследовали более 400 километров береговой полосы и акватории Черного моря в поисках двоих подростков, пропавших в Сочи , сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей ведутся круглосуточно. Прокуратура и СК организовали проверку.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы в Лазаревском районе Сочи продолжались всю ночь. На утро к поиску был подключен вертолет и катер, а группировка спасателей, представителей полиции, Росгвардии, казачества и волонтеров увеличена до 260 человек. Продолжает свою работу следственная группа.

"С начала поисковых работ обследовано 226 километров береговой линии, авиацией МЧС России более 85 квадратных километров акватории, плавсредствами МЧС России порядка 200 квадратных километров акватории. Проведен один водолазный спуск спасателями южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовано порядка 100 квадратных метров русла реки... Поисковые работы будут продолжены и в ночное время по береговой линии", - пояснил Гавриляк.

Он добавил, что погодные условия не позволяют в полной мере применить водолазные группы.