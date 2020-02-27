В Марий Эл запретили продажу снюсов и их аналогов несовершеннолетним

"Депутаты госсобрания Марий Эл приняли изменения в региональный закон "Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Марий Эл", согласно которому запрещается продажа детям любых видов никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов и их аналогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение установленных запретов на розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции предусмотрены штрафы: для граждан - в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 75 тысяч рублей. Размеры штрафов увеличатся в случае повторного нарушения. Административные дела подлежат рассмотрению мировыми судами.