В Шереметьево рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рейсы из Италии с 1 марта будут обслуживаться в терминале F московского аэропорта "Шереметьево", вылеты в Италию остаются в прежних терминалах, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
"Италия - с 1 марта весь прилет, все авиакомпании на прилет будут обеспечиваться в терминале F, вылет остается в терминалах, которые сейчас значатся в расписании, то есть вылета не коснется", - сказала Захаренкова.
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