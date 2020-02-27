Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T19:34+0300
https://ria.ru/20200227/1565296951.html
В Шереметьево рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564180413_0:179:2806:1757_1036x0_80_0_0_0efa8582d0c8f138e67647c08925a3ea.jpg
РИА Новости

В Шереметьево рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F

19:32 27.02.2020 (обновлено: 19:34 27.02.2020)
3568
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рейсы из Италии с 1 марта будут обслуживаться в терминале F московского аэропорта "Шереметьево", вылеты в Италию остаются в прежних терминалах, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
"Италия - с 1 марта весь прилет, все авиакомпании на прилет будут обеспечиваться в терминале F, вылет остается в терминалах, которые сейчас значатся в расписании, то есть вылета не коснется", - сказала Захаренкова.
Девушка в подземном пассажирском туннеле международного аэропорта Шереметьево
31 января, 18:42
Шереметьево перевел все рейсы из и в Китай в отдельный терминал
1510040
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыШереметьево (аэропорт)ИталияВ мире
Рекомендуем
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину
Президент России Владимир Путин
Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи
Московская биржа
Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба
Проводник у нового вагона RIC международного поезда Москва – Ницца
Пассажиры отмененного поезда Москва — Ницца смогут сдать билеты
Автомобили такси в Москве
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе
Проводник у нового вагона RIC международного поезда Москва – Ницца
РЖД отменят поезд Москва — Ницца из-за коронавируса
Женщина в маске в центре Милана
Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа
Малое море в Испании
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Самостоятельные туристы могут вернуть деньги, отменив поездку в Италию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния