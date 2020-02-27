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РЖД отменят поезд Москва — Ницца из-за коронавируса
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РИА Новости

РЖД отменят поезд Москва — Ницца из-за коронавируса

19:31 27.02.2020 (обновлено: 20:40 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроводник у нового вагона RIC международного поезда Москва – Ницца
Проводник у нового вагона RIC международного поезда Москва – Ницца
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РЖД с 5 марта отменят поезд Москва — Ницца с прицепными вагонами Москва — Брест из-за ситуации с коронавирусом и для предотвращения распространения инфекции.
В компании подчеркнули, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты безо всяких сборов и дополнительных плат, для этого нужно обратиться по месту покупки.
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"В случае если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата", — добавляется в сообщении.
О возобновлении движения сообщат дополнительно, поезда РЖД, связывающие Москву с Берлином и Парижем, сохранятся, заключили в компании.
Накануне МИД порекомендовал россиянам из-за коронавируса воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Поезд Москва — Ницца делает остановки, в частности, в Вероне и Милане.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2744 человека. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3474, умерли 54 человека.
Российское правительство для борьбы с распространением инфекции запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыРЖДМоскваНиццаЭкономика
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