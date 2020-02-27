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Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину

19:30 27.02.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская поможет бабушке оформить опеку над мальчиком Мишей, обратившимся к президенту РФ Владимиру Путину во время открытия парка "Остров мечты".
Ранее воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным.
"За бабушку мы документы собрать не сможем, но мы возьмем под контроль. Хороший мальчик, хорошая бабушка, просто нужно потерпеть и пройти эти процессуальные нормы", - сказала Ярославская РИА Новости.
По её словам, ребёнок является сиротой, бабушка документы на опеку пока не подавала, поэтому он был помещен в реабилитационный центр сохранения семьи. Сейчас и органы опеки и попечительства, и департамент социальной защиты взяли это дело под контроль и будут бабушке помогать взять опеку.
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"Дело не в том, обратился мальчик к Путину или нет, это работа уже была проведена, бабушка видит ребенка 2-3 раза в неделю. Для того чтобы взять его под опеку, нужно сделать определенные действия и собрать документы. Бабушка этим занимается, но ребёнок хочет быстрее, но всё равно мы должны понимать, что есть процедура", - добавила омбудсмен.
Как сообщили в свою очередь в департаменте соцзащиты столицы, мальчик проживает в центре содействия семейному воспитанию.
"Он сирота, последнее время жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться семье и органам опеки в течение нескольких лет. С октября прошлого года ребенок живет в нашем учреждении. Мы делаем все, чтобы мальчик общался с бабушкой регулярно. Сейчас они встречаются не реже двух-трёх раз в неделю. Мы делаем все, чтобы у них были хорошие отношения. С бабушкой мы в постоянном контакте", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что соцзащита делает все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика, с ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. "Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку", - добавили в департаменте.
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