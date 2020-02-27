Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T19:28+0300
https://ria.ru/20200227/1565296756.html
Автоштрафы должны зависеть от стоимости автомобиля, считают в Госдуме
https://cdn22.img.ria.ru/images/156386/07/1563860739_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_e1bf9433f7b71a7aeb7d6adfe5ada37c.jpg
РИА Новости

Автоштрафы должны зависеть от стоимости автомобиля, считают в Госдуме

19:28 27.02.2020
743
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения следует рассчитывать по коэффициенту, который будет зависеть от стоимости автомобиля, тогда это действительно будет эффективной воспитательной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.
Ранее глава министерства юстиции Денис Новак заявил, что ведомство намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 12:55
Эксперт оценил идею повысить штрафы за нарушение ПДД в новом КоАП
"Я считаю, что пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место. Не найдем мы ни одного алгоритма, потому что все должно привязываться к доходу человека. Поэтому я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель "Жигулей" должен быть наказан по-разному. Водитель "Жигулей" - пусть это будет условно тысяча рублей, для водителя Ferrari это может быть и 50 тысяч рублей. Вот тогда это будут действительно воспитательные меры и тогда это повысит свою эффективность в борьбе за безопасное дорожное движение", - сказал Старовойтов.
Депутат отметил, что одна и та же сумма штрафа, например, предложенные ранее в проекте нового КоАП 3 тысячи рублей за превышение скорости в 20-40 километров в час, может быть очень строгой дисциплинарной мерой для тех, кто зарабатывает от 10 до 30 тысяч рублей, и совсем не ощущаться теми, чьи доходы составляют несколько сотен тысяч рублей.
Сотрудник дорожно-патрульной службы
Вчера, 11:44
Эксперт предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушение ПДД
"Законы действуют на территории всей страны - что для москвичей, что для жителей Белгородской области, что для жителей Дальнего Востока. Если мы хотим действительно воспитать людей, то мы должны понимать, что у одних водителей доход один, у других доход другой. Если он зарабатывает миллиарды, то для него этот штраф в три тысячи рублей, он не будет носить никакой воспитательной меры и не будет никаким сдерживающим фактором… Да ему хоть 100 тысяч сделай - ему чихать", - подчеркнул депутат.
Старовойтов отметил, что установление штрафа в зависимости от региона не решит проблему, "автохулиганы" с высоким уровнем дохода могут жить в разных регионах. Также Старовойтов считает, что говорить о повышении штрафов можно только после того, как будет урегулирован вопрос с установкой на дорогах камер, увеличение количества которых в некоторых местах депутат считает необоснованным.
"Первая задача, которую мы должны решить, - это размещение камер исключительно в тех местах, которые являются аварийно-опасными… Давайте сначала покажем всем гражданам, что во главе угла стоит не зарабатывание денег и пополнение карманов владельцев комплексов видеофиксации, а безопасность дорожного движения. И когда мы расставим камеры действительно в понятных алгоритмах, тогда давайте говорить о каком-то увеличении штрафов", - заключил депутат.
Автомобили на одной из улиц в центре Москвы
Вчера, 11:17
Московским водителям объяснили, как быстро узнать об имеющихся штрафах
51610323
Обсудить 5
ШтрафыАлександр СтаровойтовАвтоГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи
Логотип компании Xiaomi
Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
В Госдуму внесли законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба
Эвакуация автомобиля в Москве
Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворьем в Иерусалиме
Передачу Александровского подворья в пользу России могут оспорить
Московская биржа
Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года
Южнокорейская группа BTS
В Сети возмущены словами американского ведущего о коронавирусе у BTS
Схема скелета стопы с указанием продольной (красным) и поперечной (синим) арок и типичной схемы нагрузки во время передвижения
Математики раскрыли секрет устойчивости стопы человека
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд пояснил расчет дохода семьи при обращении за пособием на детей
Кабинка для голосования на избирательном участке
В Мосгордуме предложили проводить все выборы в один день
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния