Автоштрафы должны зависеть от стоимости автомобиля, считают в Госдуме

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Размер Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения следует рассчитывать по коэффициенту, который будет зависеть от стоимости автомобиля, тогда это действительно будет эффективной воспитательной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов

Ранее глава министерства юстиции Денис Новак заявил, что ведомство намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

"Я считаю, что пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место. Не найдем мы ни одного алгоритма, потому что все должно привязываться к доходу человека. Поэтому я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель "Жигулей" должен быть наказан по-разному. Водитель "Жигулей" - пусть это будет условно тысяча рублей, для водителя Ferrari это может быть и 50 тысяч рублей. Вот тогда это будут действительно воспитательные меры и тогда это повысит свою эффективность в борьбе за безопасное дорожное движение", - сказал Старовойтов.

Депутат отметил, что одна и та же сумма штрафа, например, предложенные ранее в проекте нового КоАП 3 тысячи рублей за превышение скорости в 20-40 километров в час, может быть очень строгой дисциплинарной мерой для тех, кто зарабатывает от 10 до 30 тысяч рублей, и совсем не ощущаться теми, чьи доходы составляют несколько сотен тысяч рублей.

"Законы действуют на территории всей страны - что для москвичей, что для жителей Белгородской области, что для жителей Дальнего Востока. Если мы хотим действительно воспитать людей, то мы должны понимать, что у одних водителей доход один, у других доход другой. Если он зарабатывает миллиарды, то для него этот штраф в три тысячи рублей, он не будет носить никакой воспитательной меры и не будет никаким сдерживающим фактором… Да ему хоть 100 тысяч сделай - ему чихать", - подчеркнул депутат.

Старовойтов отметил, что установление штрафа в зависимости от региона не решит проблему, "автохулиганы" с высоким уровнем дохода могут жить в разных регионах. Также Старовойтов считает, что говорить о повышении штрафов можно только после того, как будет урегулирован вопрос с установкой на дорогах камер, увеличение количества которых в некоторых местах депутат считает необоснованным.