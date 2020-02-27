Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Соседка бабушки мальчика-детдомовца, который обратился к президенту РФ Соседка бабушки мальчика-детдомовца, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину на открытии парка "Остров мечты" с просьбой вернуть его к родным, рассказала, что родители ребенка умерли.

Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического парка "Остров мечты" в Москве, который официально откроется 29 февраля. До официального открытия в парк были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского. К президенту обратился один из воспитанников московского детского дома и попросил помочь ему вернуться "домой к бабуле".

"Родители у него умерли, и отец, и мать. И воспитывала его бабушка долгое время. Но, может быть, она сейчас заболела, я не знаю, я ее давно не видела. А вообще она воспитывала, она его и в школу водила, и в музыкальную, и на баяне он играл. То есть она с ним занималась много", - рассказала РИА Новости соседка бабушки.