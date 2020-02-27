СК завел дело после гибели ребенка в бассейне в Курганской области

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в бассейне гостиничного комплекса в Курганской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Согласно данным, инцидент произошел 23 февраля. Бригаде скорой медицинской помощи не удалось спасти мальчика, ребенок умер на месте.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика при купании в открытом бассейне в одном из гостиничных комплексов по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи устанавливают все причины произошедшего, они также истребовали интересующую документацию об организации техники безопасности в гостиничном комплексе, в том числе при посещении бассейна. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных за безопасность несовершеннолетних в гостиничном комплексе.