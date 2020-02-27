СК завел дело после гибели ребенка в бассейне в Курганской области

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика при купании в открытом бассейне в одном из гостиничных комплексов по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи устанавливают все причины произошедшего, они также истребовали интересующую документацию об организации техники безопасности в гостиничном комплексе, в том числе при посещении бассейна. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных за безопасность несовершеннолетних в гостиничном комплексе.