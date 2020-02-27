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Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
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РИА Новости

Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны

19:16 27.02.2020 (обновлено: 21:10 27.02.2020)
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© Фото : Анхель Фернандес Саура / ЭФЭМалое море в Испании
Малое море в Испании
© Фото : Анхель Фернандес Саура / ЭФЭ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил армии Испании потерпел крушение у берегов провинции Мурсия на юго-востоке страны, сообщает ВВС Испании.
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
На данный момент информации о причинах крушения и наличии жертв нет.
Как позже сообщили испанские военно-воздушные силы, поисковым отрядам удалось обнаружить обломки самолета, однако "признаков того, что пилот смог катапультироваться, нет".
Малое море Ла-Манга-дель-Мар-Менор в Испании
18 сентября 2019, 13:50
Самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов Мурсии
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