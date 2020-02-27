Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил армии Испании потерпел крушение у берегов провинции Мурсия на юго-востоке страны, сообщает ВВС Испании.
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
На данный момент информации о причинах крушения и наличии жертв нет.
Как позже сообщили испанские военно-воздушные силы, поисковым отрядам удалось обнаружить обломки самолета, однако "признаков того, что пилот смог катапультироваться, нет".
18 сентября 2019, 13:50Самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов Мурсии