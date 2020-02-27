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Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
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РИА Новости

Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi

19:09 27.02.2020
18223
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип компании Xiaomi. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 пожаловались на исчезновение рабочего стола после обновления Android. Об этом сообщил портал iXBT.
На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал. При этом устройство продолжает работать в привычном режиме.
"Верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения", — отмечается в статье.
Однако при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое в работе MIUI.
Эксперты портала отметили, что ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. В частности, после этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит.
Позднее на портале посоветовали решить возникшую проблему удалением обновлений в настройках приложения "Рабочий стол MIUI".
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