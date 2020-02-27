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Вологодская область
2020-02-27T19:08+0300
https://ria.ru/20200227/1565296256.html
"Народный бюджет" Вологодчины в этом году составит более 300 млн руб
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РИА Новости

"Народный бюджет" Вологодчины в этом году составит более 300 млн руб

19:08 27.02.2020
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 27 фев – РИА Новости. Власти Вологодской области профинансируют 976 проектов по благоустройству поселений в рамках проекта "Народный бюджет", их общая сумма в 2020 году превысит 300 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Проект "Народный бюджет" был инициирован Кувшинниковым пять лет назад - в 2015 году.
Проект направлен на поддержу инициатив жителей Вологодской области по решению вопросов местного значения. Активные жители могут предложить ту или иную инициативу и выйти с ней на администрацию города или сельского поселения. После общественного обсуждения составляется проектная заявка, она проходит проверку на уровне администрации района, а затем отправляется на конкурс в областную комиссию.
"Поступило почти тысяча конкурсных заявок. Это - абсолютный рекорд. Это на 20% больше, чем в 2019 году и в 13 раз больше, чем в дебютном 2015 году. Комиссия отобрала 976 проектов, то есть 99%, на эти цели выделены более 300 миллионов рублей, в 2019 году - 200 миллионов", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.
Он уточнил, что в этом году областной бюджет взял на себя 70% финансирования проектов "Народного бюджета", 30% затрат оплатят муниципалитеты. В рамках "Народного бюджета" местные власти с участием жителей поселений благоустраивают места отдыха, обустраивают детские и спортивные площадки, устанавливают уличное освещение, ремонтируют дома культуры и памятники.
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко
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"Необходимо срочно приступать к конкурсным процедурам, закупать материалы, в летний период все должно быть смонтировано, установлено и принято жителями. И в дальнейшем все проекты будут внимательно рассматриваться конкурсной комиссией", - сказал губернатор.
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