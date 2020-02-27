"Народный бюджет" Вологодчины в этом году составит более 300 млн руб

"Поступило почти тысяча конкурсных заявок. Это - абсолютный рекорд. Это на 20% больше, чем в 2019 году и в 13 раз больше, чем в дебютном 2015 году. Комиссия отобрала 976 проектов, то есть 99%, на эти цели выделены более 300 миллионов рублей, в 2019 году - 200 миллионов", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.