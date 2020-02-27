В Греции от сезонного гриппа умерли 77 человек

По данным организации, с начала наблюдения зарегистрировано 227 серьезных случаев лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Только 86 человек (37,9%) имели прививки от гриппа.

Между тем в Греции подтверждены три случая заболевания коронавирусом - два в Салониках и один в Афинах. Заболели две женщины, посетившие Италию. У больной в Салониках заразился сын. Власти заявили, что принимают меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания, отменены все карнавалы.