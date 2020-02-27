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В Греции от сезонного гриппа умерли 77 человек
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РИА Новости

В Греции от сезонного гриппа умерли 77 человек

19:07 27.02.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. В Греции от сезонного гриппа за неделю умерли 17 человек, всего в этом сезоне уже скончались 77 человек, сообщила в четверг Национальная организация здравоохранения.
В основном у больных преобладает штамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09, говорится в бюллетене.
Наблюдение за гриппом ведётся с начала октября до конца мая.
По данным организации, с начала наблюдения зарегистрировано 227 серьезных случаев лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Только 86 человек (37,9%) имели прививки от гриппа.
Между тем в Греции подтверждены три случая заболевания коронавирусом - два в Салониках и один в Афинах. Заболели две женщины, посетившие Италию. У больной в Салониках заразился сын. Власти заявили, что принимают меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания, отменены все карнавалы.
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