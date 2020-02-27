Организаторы Евровидения следят за ситуацией с коронавирусом

"EBU внимательно следит за ситуацией вокруг коронавируса и предпринимает необходимые меры в соответствии с рекомендациями ВОЗ и руководством национальных властей. Мы продолжаем следить за развитием ситуации по всей Европе, однако пока очень рано комментировать возможные сценарии", - заявил он.