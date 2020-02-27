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Организаторы Евровидения следят за ситуацией с коронавирусом
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РИА Новости

Организаторы Евровидения следят за ситуацией с коронавирусом

19:02 27.02.2020
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© AP PhotoЖенщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
© AP Photo
ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пока рано говорить об отмене "Евровидения" из-за нового коронавируса, но организаторы внимательно следят за развитием ситуации в Европе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Дейв Гудман.
"EBU внимательно следит за ситуацией вокруг коронавируса и предпринимает необходимые меры в соответствии с рекомендациями ВОЗ и руководством национальных властей. Мы продолжаем следить за развитием ситуации по всей Европе, однако пока очень рано комментировать возможные сценарии", - заявил он.
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Дедлайн оглашения участников Евровидения назначили на 9 марта
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3474, скончались 54 человека.
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