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Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
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РИА Новости

Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса

19:02 27.02.2020 (обновлено: 19:49 27.02.2020)
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© Фото : Political Studies and Research InstituteБывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
© Фото : Political Studies and Research Institute
ТЕГЕРАН, 27 фев - РИА Новости. Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.
Как отмечает агентство IRNA, экс-посол был доставлен накануне в одну из тегеранских больниц, где у него подтвердился коронавирус, которым он заболел в Куме. Пожилой дипломат скончался в четверг.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как следует из сообщения ведомства в Telegram-канале, выразил соболезнования в связи с кончиной Хосроушахи, пожелав его родственникам терпения.
По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них 26 - с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки - со среды на четверг - было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.
Впервые власти сообщили о заразившихся в Иране 19 февраля - заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, дальнейшее распространение вируса по стране может быть связано с поездками иранцев в этот город.
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Распространение нового коронавирусаВатиканИранВ мире
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