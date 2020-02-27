Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса

ТЕГЕРАН, 27 фев - РИА Новости. Бывший посол Бывший посол Ирана Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.

Как отмечает агентство IRNA , экс-посол был доставлен накануне в одну из тегеранских больниц, где у него подтвердился коронавирус, которым он заболел в Куме. Пожилой дипломат скончался в четверг.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как следует из сообщения ведомства в Telegram-канале, выразил соболезнования в связи с кончиной Хосроушахи, пожелав его родственникам терпения.

По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них 26 - с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки - со среды на четверг - было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.