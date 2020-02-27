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В Госдуму внесли законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей

18:53 27.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госсовет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, регламентирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме курсирует всего 91 беспилотный автомобиль. В свою очередь, проект закона разработан для формирования основы нормативной правовой базы, направленной на обеспечение безопасной эксплуатации в РФ инновационных транспортных средств.
"В связи с этим законопроектом предлагается поэтапное внедрение инновационных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, согласно классификации, разработанной международным сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers International, SAE International), предусматривается шесть уровней автоматизации транспортных средств от нулевого уровня, к которому относится полностью управляемое и контролируемое человеком транспортное средство, до пятого уровня, под которым понимается полностью автономный (беспилотный) автомобиль.
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В законопроекте речь идет о транспортных средствах четвертого и пятого уровней, и для их разграничения предлагается ввести специальный понятийный аппарат.
Уточняется, что автомобиль четвертого уровня - это высокоавтоматизированное транспортное средство, позволяющее осуществлять его движение без участия водителя. "Такое транспортное средство должно оценивать свои возможности передвижения по маршруту, и в случае возникновения ситуации, с которой система не может справиться в связи с погодными и иными условиями, оно должно оповестить водителя о передаче ему управления или остановиться", - говорится в документе.
Законопроектом также предусматривается определение сферы действия и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области эксплуатации беспилотных автомобилей, в том числе по изменению технических стандартов обустройства автомобильных дорог, а также установление требований к эксплуатации и организации движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, требований к собственнику инновационных транспортных средств в части ответственности за их безопасную эксплуатацию.
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В частности, предлагается ввести специальный порядок проведения технического осмотра беспилотных автомобилей, а также особенности страхования гражданской ответственности собственников таких транспортных средств.
"Важным аспектом, связанным с перспективой развития интеллектуальных транспортных систем, является способность инновационного транспортного средства эффективно и безопасно взаимодействовать с окружающей средой и инфраструктурой. Это, в свою очередь, потребует адаптации и модернизации дорожной инфраструктуры, в том числе в части состояния дорожного полотна в зависимости от сезона (зима - лето), дорожной разметки, дорожных знаков и парковочных мест для эксплуатации транспортных средств различного уровня автоматизации", - говорится в документе.
В связи с этим, считают авторы проекта, необходимо определить порядок и сроки проведения мероприятий по оснащению автомобильных дорог соответствующей дорожной инфраструктурой, а также единые требования к ней. Регламентацию этих вопросов предлагается закрепить за уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти.
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АвтоГосдума РФМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияОбщество
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