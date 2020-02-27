В Госдуму внесли законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госсовет республики Госсовет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, регламентирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме курсирует всего 91 беспилотный автомобиль. В свою очередь, проект закона разработан для формирования основы нормативной правовой базы, направленной на обеспечение безопасной эксплуатации в РФ инновационных транспортных средств.

"В связи с этим законопроектом предлагается поэтапное внедрение инновационных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, согласно классификации, разработанной международным сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers International, SAE International), предусматривается шесть уровней автоматизации транспортных средств от нулевого уровня, к которому относится полностью управляемое и контролируемое человеком транспортное средство, до пятого уровня, под которым понимается полностью автономный (беспилотный) автомобиль.

В законопроекте речь идет о транспортных средствах четвертого и пятого уровней, и для их разграничения предлагается ввести специальный понятийный аппарат.

Уточняется, что автомобиль четвертого уровня - это высокоавтоматизированное транспортное средство, позволяющее осуществлять его движение без участия водителя. "Такое транспортное средство должно оценивать свои возможности передвижения по маршруту, и в случае возникновения ситуации, с которой система не может справиться в связи с погодными и иными условиями, оно должно оповестить водителя о передаче ему управления или остановиться", - говорится в документе.

Законопроектом также предусматривается определение сферы действия и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области эксплуатации беспилотных автомобилей, в том числе по изменению технических стандартов обустройства автомобильных дорог, а также установление требований к эксплуатации и организации движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, требований к собственнику инновационных транспортных средств в части ответственности за их безопасную эксплуатацию.

В частности, предлагается ввести специальный порядок проведения технического осмотра беспилотных автомобилей, а также особенности страхования гражданской ответственности собственников таких транспортных средств.

"Важным аспектом, связанным с перспективой развития интеллектуальных транспортных систем, является способность инновационного транспортного средства эффективно и безопасно взаимодействовать с окружающей средой и инфраструктурой. Это, в свою очередь, потребует адаптации и модернизации дорожной инфраструктуры, в том числе в части состояния дорожного полотна в зависимости от сезона (зима - лето), дорожной разметки, дорожных знаков и парковочных мест для эксплуатации транспортных средств различного уровня автоматизации", - говорится в документе.