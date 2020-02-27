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Религия и мировоззрение
2020-02-27T18:53+0300
https://ria.ru/20200227/1565295517.html
Передачу Александровского подворья в пользу России могут оспорить
https://cdn21.img.ria.ru/images/149914/80/1499148096_0:137:5184:3053_1036x0_80_0_0_c9a3042ad9bd0ad6db6226b0c80ea697.jpg
РИА Новости

Передачу Александровского подворья в пользу России могут оспорить

18:53 27.02.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер Александр-Невского храма в Александровском подворьем в Иерусалиме
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворьем в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Передача Александровского подворья России может быть оспорена в израильском суде, если кто-то сумеет собрать достаточно доказательств на право обладания им, рассказал РИА Новости израильский адвокат Эли Гервиц.
Ранее 22 января министр экологии Израиля Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что Александровское подворье может быть передано России через 60 дней. Он отметил, что в Израиле была запущена юридическая процедура по определению прав собственности на здание. Российская сторона, по его словам, предоставила документы, доказывающие, что оно должно принадлежать Русской православной церкви через Императорское православное палестинское общество (ИППО). Если, по его словам, никто не предоставит доказательств на право собственности, то подворье могут передать России уже в начале марта.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После Революции 1917 года начался спор за право собственности.
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
29 января, 08:00Религия и мировоззрение
Кто мешает вернуть России "жемчужину Иерусалима"
К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемницей дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявил СМИ, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
"Юридически решение о передаче подворья РФ, конечно, может быть оспорено. В этом случае дело будет рассматривать окружной суд в Иерусалиме. Какое решение он может в теории вынести - гадать совершенно бессмысленно. Но тот факт, что никто не требовал отдать им подворье до того, как поднялся вопрос о его передаче РФ, возможно, намекает на то, что и после этого решения это требование тоже от какой-либо другой организации не будет выдвинуто", - объяснил адвокат Эли Гервиц.
Если же начнется судебное разбирательство по этому вопросу, отметил он, то процесс может затянуться: окружной суд может рассматривать его пару лет. Если же будет подана апелляция в Верховный суд Израиля, то, по словам юриста, процесс может затянуться еще на один-два года.
"Если говорить в целом, то в вопросе, связанном с возвращением имущества, есть два полюса. На одном находится простая квартира, записанная в земельном кадастре Израиля. Прекрасно понятно, кому она принадлежит, и тогда государству на эту тему сказать особо-то и нечего. А на другом полюсе – ситуации вроде судьбы Александровского подворья, когда стоит вопрос права наследования и когда страны (Российской империи – ред.), в которой имело место это правообладание, тоже давно не существует", - отметил Гервиц.
На все имущество, которое не числится в Земельном кадастре Израиля, пояснил он, нужно собирать доказательства. Особенно если речь идет о земельных участках, приобретенных до образования израильского государства в 1948 году.
"В таком случае нужно доказать два довольно непростых факта: что вы являетесь единственным наследником своего предка, а не одним из десятков или сотен. А также тот факт, что ваш предок действительно купил какой-то участок земли", - заключил адвокат.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин
18 февраля, 15:45Религия и мировоззрение
Степашин: Александровское подворье в Иерусалиме вернут России в марте
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Религия и мировоззрениеЗеев ЭлькинНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоИерусалимРоссияИзраильВ мире
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