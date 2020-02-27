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Парк "Остров мечты" в Москве сопоставим с Диснейлендом, считает Песков
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РИА Новости

Парк "Остров мечты" в Москве сопоставим с Диснейлендом, считает Песков

18:51 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевТематический парк "Остров мечты"
Тематический парк Остров мечты
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что бывал с семьей в парках развлечений, в том числе в Диснейленде, с которым сопоставим открывшийся в Москве "Остров мечты".
Парк развлечений официально откроется 29 февраля. В четверг туда были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского. Парк посетил и глава государства Владимир Путин.

"Поскольку у меня много детей, то, конечно, бывал. Не так часто, конечно, как хотелось бы детям. В Диснейленде был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Он также отметил уникальность этого крытого парка, учитывая климатические условия в РФ.
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"Остров Мечты" - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня, который потенциально должен стать новым культурно-развлекательным кластером в Москве и одной из популярных достопримечательностей.
Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте бывшего парка "60-летия Октября" на территории 100 гектаров. Как ожидается, тематический парк смогут посетить до 7,5 миллиона человек, а весь комплекс "Остров мечты" сможет принять до 50 миллионов гостей в год. На территории крытого тематического парка расположены 27 аттракционов, будут проводиться пять шоу-программ.
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641032547
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