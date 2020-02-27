Жээнбеков рассказал, как воспринял отставку Медведева

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил личный вклад зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в развитие российско-киргизских отношений и интеграцию Киргизии в Евразийский экономический союз, а также признался, что когда Медведев покинул пост главы российского правительства, ему "на душе было очень тяжело".

Президент Киргизии отметил, что Медведев всегда оказывал ему поддержку, и он всегда помнит об этом.

"Вы внесли очень большой вклад в развитие Киргизстана и в развитие двусторонних отношений между Россией и Киргизстаном. И вы внесли очень большой вклад в интеграцию нашей страны в евразийское экономическое сообщество, и подвижки, которые у нас были в этом направлении, - здесь ваша очень большая заслуга", - сказал Жээнбеков.

Он вспомнил заседание глав правительств ЕАЭС в августе прошлого года.

"Я очень дорожу своими отношениями с вами, как близкие друзья, и надеюсь, что наши отношения всегда останутся (такими - ред.). Когда вы заявили, что уходите, оставляете пост главы правительства (РФ), мне на душе было очень тяжело. Вы знаете почему. Вы всегда нас поддерживали, поддерживаете. Но (президент РФ) Владимир Владимирович Путин показал единство, сплоченность команды, и вам дали такой ответственный пост - заместитель председателя совета безопасности", - сказал президент Киргизии.

"Спасибо за добрые слова в мой адрес. Могу вам сказать одно: какую бы позицию мы не занимали в нашей стране - это касается меня лично, и я уверен, что касается и моих товарищей всех, - она, эта позиция, никак не будет в отрицательном плане сказываться на уровне нашего взаимодействия. Наоборот, мы всегда будем принимать все необходимые решения для развития отношений с Киргизстаном, можете в этом не сомневаться", - отметил Медведев.

Экс-глава кабмина Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Указ о его назначении вышел 16 января, а 21 января был объявлен персональный состав нового кабинета министров.