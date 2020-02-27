Группа "Сафмар" в марте поставит Белоруссии 300 тысяч тонн нефти

МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Компании группы Компании группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева в марте планируют поставить в Белоруссию 300 тысяч тонн нефти, еще один российский поставщик - "УДС нефть" - 50 тысяч тонн, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Со стороны группы "Сафмар" ожидается 300 тысяч тонн нефти для белорусских НПЗ, от компании "УДС нефть" - 50 тысяч тонн", - сказал Тищенко.

При этом общий объем поставок нефти для республики, который планируется на март, пресс-секретарь концерна детализировать не стал.

Ранее в четверг источники в нефтяной отрасли сообщили РИА Новости, что группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 230-300 тысяч тонн нефти, а "Роснефть" и "Татнефть" могут возобновить поставки, прекращенные с начала этого года. Кроме того, как отмечали источники, могут появиться пять совсем новых для Белоруссии поставщиков: "УДС нефть", "Янгпур" ("дочка" "Белоруснефти") и еще три небольшие российские компании.

А до этого "Белнефтехим" сообщал, что на март, помимо группы "Сафмар", нефть в Белоруссию трубопроводным транспортом согласились поставлять еще пять российских компаний, однако названия этих компаний и предполагаемые объемы поставок концерн не озвучил.