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Группа "Сафмар" в марте поставит Белоруссии 300 тысяч тонн нефти
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РИА Новости

Группа "Сафмар" в марте поставит Белоруссии 300 тысяч тонн нефти

18:46 27.02.2020 (обновлено: 19:10 27.02.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги с логотипом концерна "Белнефтехим"
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Компании группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева в марте планируют поставить в Белоруссию 300 тысяч тонн нефти, еще один российский поставщик - "УДС нефть" - 50 тысяч тонн, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Со стороны группы "Сафмар" ожидается 300 тысяч тонн нефти для белорусских НПЗ, от компании "УДС нефть" - 50 тысяч тонн", - сказал Тищенко.
При этом общий объем поставок нефти для республики, который планируется на март, пресс-секретарь концерна детализировать не стал.
Ранее в четверг источники в нефтяной отрасли сообщили РИА Новости, что группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 230-300 тысяч тонн нефти, а "Роснефть" и "Татнефть" могут возобновить поставки, прекращенные с начала этого года. Кроме того, как отмечали источники, могут появиться пять совсем новых для Белоруссии поставщиков: "УДС нефть", "Янгпур" ("дочка" "Белоруснефти") и еще три небольшие российские компании.
А до этого "Белнефтехим" сообщал, что на март, помимо группы "Сафмар", нефть в Белоруссию трубопроводным транспортом согласились поставлять еще пять российских компаний, однако названия этих компаний и предполагаемые объемы поставок концерн не озвучил.
Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Из-за разногласий и отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка сырья на них была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет разовых поставок компаниями группы "Сафмар". В настоящее время оба НПЗ Белоруссии продолжают работать с загрузкой в 50%.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
26 февраля, 18:43
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
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СафмарБелнефтехимБелоруссияЭкономика
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